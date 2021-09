Festival LIBOURNAIS : TERRITOIRE D’EAUX Les quais Libourne, 24 septembre 2021, Libourne.

Le mini-festival ”LIBOURNAIS : TERRITOIRE D’EAUX” est la 5ème édition des événements LINK, tous basés sur les grands enjeux écologiques et technologiques actuels. Cette année, l’objectif est la découverte des richesses du patrimoine des eaux douces du territoire et la sensibilisation aux usages responsables. Ateliers pédagogiques, mini croisières scientifiques, visites exclusives de sites, visites guidées historiques, conférences, expo, projections, seront proposés au grand public, gratuitement, mais sur réservation uniquement. Après maints reports, l’événement aura bel et bien lieu les 24 et 25 septembre 2021, de 10h à 18h, principalement au niveau du quai Souchet mais aussi sur différents sites répartis dans la ville. Cet événement porté par l’association libournaise LINK, en partenariat avec la Ville de Libourne, la Cali, le Département de la Gironde, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le comité scientifique Acclima Terra et l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), est principalement dédié au grand public. Les formats de ces temps forts seront en adéquation avec les événements du LINK : formats originaux et « décomplexant », adaptés à chaque type de public, quel que soit son niveau de familiarisation avec le sujet. La programmation comprendra un premier volet sur la découverte patrimoniale et industrielle (faune et flore, histoire et sociologie, structures et projets en cours sur le territoire Cali), un second sur l’état de nos ressources en eau, en lien avec le changement climatique (hydro-géologie) et enfin un troisième sur l’incitation aux usages responsables (hydro-économie). Les contenus de ces 3 volets seront réalisés et présentés par des chercheurs membres d’Acclima Terra (comité scientifique régional sur le changement climatique) et de l’INRAé (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), un guide historique labellisé ministère de la Culture (Christophe Métreau), la fondation EPIDOR (Bassin de la Dordogne : Réseau mondial des réserves biosphère UNESCO), les acteurs et élus de la Cali ainsi que les maires de différentes communes. Un partenariat avec l’office du tourisme libournais permettra également de rendre visibles les animations aquatiques et sites emblématiques de l’eau sur tout le territoire. Toutes les Infos, le programme et les réservations sont disponibles sur le site : [LInK : LIbournais NetworK](https://www.linklibourne.com/)

