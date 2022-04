Festival l’histoire à venir : Vivre avec les morts à la Préhistoire Museum centre-ville, 13 mai 2022, Toulouse.

L’histoire à venir : labo d’histoire ———————————— ### Vivre avec les morts à la Préhistoire Les humains enterrent certains de leurs défunts depuis au moins 100 000 ans, mais à partir du Néolithique, ils les rendent de plus en plus visibles et présents dans leur quotidien et sur le long terme. Longtemps inhumés dans les villages, les morts sont progressivement regroupés dans les premiers cimetières, et des monuments funéraires sont érigés en des points remarquables du paysage. En mêlant différents types d’archives archéologiques, nous verrons **combien le traitement des morts structure les espaces des vivants** et devient un **puissant révélateur des identités sociales**. Rencontre organisée en partenariat avec le **laboratoire Traces (UT2J)**. → [Plus d’infos](http://2022.lhistoireavenir.eu/evt/33/) Labo animé par **Nicolas Teyssandier** (archéologue et préhistorien), avec **Fanny Bocquentin** (archéologue et protohistorienne) et **Nicolas Valdeyron** (archéologue et préhistorien)

