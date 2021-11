FESTIVAL L’HISTOIRE À VENIR : USAGES DU FAUX Toulouse, 3 décembre 2021, Toulouse.

2021-12-03 – 2021-12-04

Toulouse Haute-Garonne

Pour ce dernier volet de cette édition, vous pourrez continuer d’explorer les « Usages du faux », notamment dans les débats

relatifs aux enjeux environnementaux, et les thématiques pérennes, « Écrire l’histoire », et particulièrement en ces temps préélectoraux, « Histoire et démocratie ».

Retrouvez des rencontres, des ateliers, des tables rondes, des cafés-débats, des labos d’histoire ainsi qu’un spectacle !

La 4e édition de ce festival vous propose un espace d’échange original dans lequel chercheur·ses, auteur·rices et artistes viennent partager leurs travaux et leurs idées !

contact@lhistoireavenir.eu http://2021.lhistoireavenir.eu/

