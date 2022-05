Festival L’histoire à venir : Animaux en résidence Museum centre-ville, 14 mai 2022, Toulouse.

Festival L’histoire à venir : Animaux en résidence

Museum centre-ville, le samedi 14 mai à 10:30

L’histoire à venir : labo d’histoire ———————————— ### Animaux en résidence Comment les animaux habitent-ils l’espace ? La « maison » des animaux considérés comme « sauvages » diffère-t-elle de celle des humains ? En quoi nous invite-t-elle à repenser les rapports au territoire ? Par une approche interdisciplinaire, les intervenants tenteront d’explorer **les relations complexes que les espaces et les modes d’habiter tissent entre les humains et les animaux**, de la ruche à la grotte, de la forêt à la toundra, et en naviguant dans le temps, du Paléolithique jusqu’à nos jours. → [Plus d’infos](http://2022.lhistoireavenir.eu/evt/39/) Labo animé par **Thomas Galoppin** (histoire), avec **Thomas Brignon** (histoire), **Sandrine Costamagno** (préhistoire et archéologie) et **Martin Giurfa** (neurobiologie).

Entrée libre, gratuit

Labo d’histoire animé par Thomas Galoppin, avec Thomas Brignon, Sandrine Costamagno et Martin Giurfa. Pour croiser les regards et débattre des enjeux des recherches actuelles.

