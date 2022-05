FESTIVAL LÉZ’ARTS MOUVANTS

2022-06-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-11 22:00:00 22:00:00 EUR 4 * Spectacles de forme courte (20 à 30 minutes) chez l’habitant joués trois fois chacun à 15h, 16h et 17h – gratuit pour les moins de 16 ans – 4€ pour les autres « Mythologie » par la Cie Papier Machins, Andaleo (trio musical), Ubangi Men (quartet de jazz swing) et « L’ours de Tchékhov » par Jacqueline et Marcel de la Cie l’Art Osé. * Spectacles dans l’espace public en accès libre : -de 14h30 à 16h et de 17h à 18h30 : « La curieuse cabine » par la Cie Durama N’tama, -à 18h30 : le choeur « les Costards » dirigé par Fabiola Dalle, -à 20h : « Comrades », concert de musique irlandaise. Spectacles de forme courte (20 à 30 minutes) chez l’habitant joués trois fois chacun à 15h, 16h et 17h – « Mythologie »

