FESTIVAL LEVITATION FRANCE Le Chabada Angers, samedi 25 mai 2024.

FESTIVAL LEVITATION FRANCE Le Chabada Angers Maine-et-Loire

Rock, psyché, punk, folk ou stoner, le festival Levitation France abolit les frontières des genres et est devenu un incontournable rendez-vous pour les mélomanes et explorateurs musicaux de France et d’Europe. 70 70 EUR.

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@levitation-france.com

