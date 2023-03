Festival l’Europe autour de l’Europe – The walls can talk Cinéma les 7 Parnassiens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Festival l'Europe autour de l'Europe – The walls can talk Cinéma les 7 Parnassiens, 14 mars 2023, Paris.

de 19h30 à 22h00

Tarif plein à 11,50€ la place. Tarif réduit pour les plus de 65 ans, les chômeurs, et les familles nombreuses (sur justificatif) à 8,50€ la place. Tarif jeune (moins de 27 ans sur justificatif) à 4,90€. Hommage à Carlos Saura lors de la Première française de » The walls can talk », le 14 mars à 19h30 au cinéma les 7 Parnassiens ! Carlos Saura explore l'origine de l'art dans la perspective de l'évolution de l'homme, depuis les premières peintures rupestres des grottes préhistoriques jusqu'aux expressions urbaines les plus avant-gardistes. Le dernier film du grand cinéaste. Exposition et cocktail après la projection. Cinéma les 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris

