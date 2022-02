Festival Lettres d’automne Montricoux Montricoux Catégories d’évènement: Montricoux

Tarn-et-Garonne

Festival Lettres d’automne Montricoux, 17 novembre 2022, Montricoux. Festival Lettres d’automne Centre culturel du sacré coeur 7 rue des remparts Montricoux

2022-11-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-17 23:00:00 23:00:00 Centre culturel du sacré coeur 7 rue des remparts

Montricoux Tarn-et-Garonne Montricoux LA TRACE DU PAPILLON

Concert poétique

avec Alexis Kowalczewski, percussions, clarinette basse, chalumeau

Camille Sabathier, voix, violon . Textes de Mahmoud Darwich et Nadia Tueni, traduction Elias Sanbar bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr Centre culturel du sacré coeur 7 rue des remparts Montricoux

dernière mise à jour : 2021-08-28 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron

Détails Catégories d’évènement: Montricoux, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Montricoux Adresse Centre culturel du sacré coeur 7 rue des remparts Ville Montricoux lieuville Centre culturel du sacré coeur 7 rue des remparts Montricoux Departement Tarn-et-Garonne

Montricoux Montricoux Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montricoux/

Festival Lettres d’automne Montricoux 2022-11-17 was last modified: by Festival Lettres d’automne Montricoux Montricoux 17 novembre 2022 Montricoux Tarn-et-Garonne

Montricoux Tarn-et-Garonne