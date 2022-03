Festival Let’s Docks 2022 Cahors, 10 juin 2022, Cahors.

Festival Let’s Docks 2022 Les Docks Allées Fénelon Cahors

2022-06-10 – 2022-06-11 Les Docks Allées Fénelon

Cahors Lot Cahors

35 EUR PROGRAMME FESTIVAL LET’S DOCKS ! 2022

VENDREDI 10 JUIN 2022 – 20H30

ORANGE BLOSSOM & LES MACHINES PAR FRANCOIS DELAROZIERE // ELECTRO // NANTES

Quand les machines de François Delarozière rencontrent la musique électro-orientale d’Orange Blossom, cela donne Sharing, une création curieuse, musicale et lumineuse à travers le Mali, l’Égypte, Cuba et la France. Clairement, c’est une invitation au voyage et à la rêverie. Les musiciens, emmenés par la voix ensorcelante de Hend Ahmed, prendront place sur scène avec deux géants de métal et de bois construits par l’inventeur des Machines de l’île de Nantes pour un moment hors du temps, exceptionnel !

DJE BALETI // TRANCEWORLD // TOULOUSE

Entre mystique carnavalesque et prière païenne, lorgnant toujours plus loin vers l’Afrique via une Méditerranée réinventée, le trio toulousain marie les riffs chamaniques de l’espina, instrument niçois redécouvert par Jérémy Couraut, aux rythmes châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une transe fusionnelle furieusement primitive. Un mix détonnant qui ouvre la voie à une expérience musicale inédite !

www.dje-baleti.com

BALAPHONIK SOUND SYSTEM // ONE MAN BAND FUSION WORLD // MONTPELLIER

Multi-instrumentiste, Alex Scalisi a participé à des projets musicaux variés. Balaphonik Sound System est son projet le plus personnel. Sa magnifique carriole sound system compte des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue et autres guimbardes qui se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chant-dialecte et orchestré par la loop station. Une recette magique qui fait danser les corps et voyager les esprits.

www.balaphonik.wixsite.com/balaphonik

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< [ SCENE DU VILLAGE GRATUITE ] TANGLED TAPE // NU-SOUL // TOULOUSE Sublimant la soul et le trip-hop d’hier et d’aujourd’hui, Tangled Tape nous offre une Nu-Soul intergénérationnelle, lourde et captivante. Né de la rencontre du beatmaker Solen Goffi et de la voix douce et chaleureuse d’Ornella Mesplé-Somps, prenant sa source dans les années 60 et l’âge d’or de la Black Music, Tangled Tape crée une brèche temporelle où J. Dilla rencontrerait Curtis Mayfield et Al Green pactiserait avec Erykah Badu. ► www.tangledtape.com ~~~~~~~~~~ JUNGLE BOX // TRANSE AFRO-ROCK // MONTPELLIER Jungle Box, c’est trois continents réunis à Montpellier et autour d’instruments originaux. Thierry de Bastia, Bass de Bankass (Pays de Dogon, Mali) et Jérémy de Chicago inventent une musique aux multiples influences, qui prend sa source dans le blues malien pour se jeter dans la transe en passant par le rock et l’électro. Une ancienne boîte à bijoux transformée en guitare, un chanteur griot malien, une caisse de Châteauneuf-du-Pape dans le rôle de la basse, un charley construit à partir d’une boîte d’O’Cédar! Jungle Box a créé un son étonnant à la fois roots, électrique et ensorcelant! ► jungleboxmusique.blogspot.com >>>>>>>>>><<<<<<<<<< SAMEDI 11 JUIN 2022 – 19H ~~~~~~~~~~ DANAKIL // REGGAE // BORDEAUX Vingt ans de carrière, près de 1000 concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des festivals en pagaille… Quel parcours ! Le groupe a su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun de ses membres, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, imposant son empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme. Presque cinq ans après La rue raisonne, Rien ne se tait, onzième album de DANAKIL, est sorti à l’automne 2021 et, avec lui, une belle dose d’espoir, de lumière et de groove ! www.bacorecords.fr/artistes/danakil ~~~~~~~~~~ YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS // ELECTRO HIP-HOP // MARSEILLE L’Out Past Curfew show est le fruit de l’union exclusive des deux MCs et performers YOUTHSTAR (Chinese Man) & MISCELLANEOUS (Chill Bump). Ils ont profité de cette année blanche pour penser leur projet commun et enregistrer un album ensemble. Difficile de passer à côté de l’éclectisme, de la richesse des sujets abordés, des flows complètement dingues et des boucles headbangeuses de cet album tonitruant ! Un tandem de feu, accompagné de Dj Vex, à voir absolument ! www.chinesemanrecords.com/youthstar/ ~~~~~~~~~~ LOMBRE // RAP // RODEZ Enfant du rap, c’est la sincérité de Fauve qui déclencha l’envie d’aller plus loin. L’avatar Lombre pouvait vivre avec la rage de son modèle Georgio qui l’anime toujours, la sagesse d’un Ben Mazué ou d’un Gaël Faye et les valeurs – l’honnêteté et l’humilité – de Bigflo et Oli. Né comme lui à Rodez, Lombre se rapproche de Pierre Soulages, ainsi son noir devient lumineux et l’écriture de son parlé-chanté tend de plus en plus vers la notion de beau. Un authentique espoir du genre. Facebook : LombreHome >>>>>>>>>><<<<<<<<<< [ SCENE DU VILLAGE GRATUITE ] Programmation en cours… Le festival Let's Docks vous donne rendez-vous le 10 et 11 juin 2022 ! Informations et réservation billetterie : https://www.lesdocks-cahors.fr/evenement/festival-lets-docks-2022/ PASS 1 JOUR 20€ : Tarif plein 18€ : Tarif réduit Grand Pass 15€ : Tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, moins de 18 ans, étudiants) 5€ : Tarif moins de 12 ans >>>>>>>>>><<<<<<<<<< PASS 2 JOURS (jusqu’au 28 février 2022) 30€ : Tarif plein 28€ : Tarif réduit Grand Pass 25€ : Tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, moins de 18 ans, étudiants) 5€ : Tarif moins de 12 ans ~~~~~~~~~~ PASS 2 JOURS (à partir du 1er mars 2022) 35€ : Tarif plein 32€ : Tarif réduit Grand Pass 28€ : Tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, moins de 18 ans, étudiants) 5€ : Tarif moins de 12 ans

