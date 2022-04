Festival l’été des Orgues Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever Landes Au programme de ce 1er Festival l’été des Orgues :

Vendredi 12 août :

– Après-midi : visites et auditions de l’orgue par le titulaire

– En soirée : Déambulation nocturne à la bougie et au son de l’orgue dans l’église-abbatiale. Samedi 13 août :

– En journée : Master-class avec Christophe Mantoux. titulaire de l’église Saint-Severin (Paris). Nombre d’élèves limité à sept, auditeurs possibles dans l’abbatiale.

– Samedi soir : Ciné-concert avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Passionné par l’accompagnement de films muets, il collabore régulièrement avec la cinémathèque française de Paris. Dimanche 14 août :

– Matinée : Messe du festival avec la participation de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard. Au programme : une « Messe pour chœur, assemblée et orgue ».

