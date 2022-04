Festival l’Estival à Taulé – 2ème édition Taulé Taulé Catégories d’évènement: Finistère

Le rendez vous de l'été est encore programmé à Taulé ( 29 ) où le comité des fêtes à invité sur sa toute nouvelle scène 3 groupes , 3 véritables tête d'affiches , accessibles à toutes les générations pour un moment festif en plein cœur de la commune ! Le petit bourg va être en effervescence le 25 juin 2022 , la fête qui est avant tout un moment de rencontre destiné aux familles et aux enfants qui seront en sécurité dans un site clos et sécurisé. Moment de partage également grâce aux points de Restauration et Bar tenus par les bénévoles ! Durant la soirée les 3 groupes LÉONIE , BLANKASS & NEG'MARRONS présenterons leur show avec pour certains une mises en scène et des décors ! Spectacle inédit dans le secteur !

