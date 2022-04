Festival- L’Eskape Festival, édition “wild spirit” Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Catégories d’évènement: Montilly-sur-Noireau

L'Eskape Festival, édition "Wild Spirit" : la première édition de l'unique Festival dédié aux musiques électroniques, situé en plein cœur de la Normandie ! Etes-vous prêts à plonger dans une nature époustouflante, une décoration atmosphérique, un spectacle de lumières à couper le souffle, le tout agrémenté d'un camping spacieux, de bars et points de restauration pour une immersion totale. Prenez part à ce festival normand qui vous propose une programmation de Hardmusic encore jamais vue dans le grand Ouest doublée d'une scène EDM alternative.

