Leda Atomica Musique, le vendredi 19 novembre à 21:00

Festival les Z’inos Modulaire Pour sa première édition dans la région Sud, le festival marseillais des Z’inos modulaire, se rêve d’être la passerelle entre connaisseurs et curieux, musiciens et mélomanes ou utilisateurs de numérique voulant plonger dans les méandres de l’analogique, accompagné le temps d’un week-end par des acteurs majeurs de la musique modulaire tel que Laurent Perrier ou encore Fa Cesario. ZONK’T (Laurent Perrier) Abstract dub/Experimental groove Zonk’t développe en direct une musique abstraite, à la fois organique et cérébrale, créant un espace en friche qui s’ouvre à la densité, à la mise en reliefs et à la tessiture des sons. Sa musique distille une ligne “dubby” très minimale, une ambiance plutôt froide venant engoncer des sonorités électroniques capricieuses dans un corset ascétique confortable, des chassés-croisés à l’architecture complexe et subtile, une précision quasi chirurgicale se confrontant à un environnement et se modifiant sans cesse dans des jeux de modulations ludiques. Il parvient ainsi à capter l’auditeur dans un long voyage hypnotique s’ouvrant sur des plages plus oniriques. Il jouera un tout nouveau live inédit pour ce concert Marseillais. Des débuts industriels du mythique Nox jusqu’à l’aventure discographique avec le magasin/label Odd Size, des tentations électro/breakbeat de Cape Fear à la maturation lente du projet Zonk’t , Laurent Perrier a su faire évoluer son univers musical vers toujours plus de singularité. Une recherche absolue de la sensualité du grain sonore, dans ses excentricités les plus puissantes et inquiétantes, a fini par le conduire à se frayer un passage dans les zones-tampons de la production artistique, là où les barrières de genre tombent au profit d’un art total, transversal. C’est donc dans le domaine des arts plastiques, et surtout de la danse, que Laurent Perrier s’est progressivement plu à évoluer notamment avec Odile Duboc, Alban Richard, Pedro Pauwels, Christian Bourigault, Laurence Wagner, Pietragalla, les ballets d’Europe/Jean-Charles Gil, Thomas Lebrun, Cécile Loyer, Anna Ventura, Yann Lheureux, et Philippe Ulysse pour le théâtre, pour lequel il signera également la musique de son 1er court métrage. Il a également été appelé par le groupe Peugeot-Citröen pour travailler sur les sons des futures voitures électriques en tant que sound designer. Il travaille depuis quelques années exclusivement avec ses systèmes modulaires, autant pour sa production discographique, publiant des collaborations auprès de Lawrence English, Christian Zanési, Francisco Lopez ou Felix Kubin, que lors de performances et concerts Il a travaillé sur un nouveau projet avec Jean-Benoît Dunckel (AIR), et a collaboré avec David Fenech pour une sortie discographique en Février 2020 sur Bam Balam records. Il enseigne parallèlement la synthèse sonore au centre de formation le CIFAP à Montreuil. Il prépare actuellement un album en collaboration avec RG Rough et a démarré un nouveau duo avec la compositrice/chanteuse/pianiste Sabine Happard. Réservation : [reservation.ledaatomica@gmail.com](mailto:reservation.ledaatomica@gmail.com) Entrée (10 €)+ adhésion (3€) Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

10€ + adhésion 3€

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T21:00:00 2021-11-19T23:00:00