FESTIVAL Les Z’inos Modulaire Pour sa première édition dans la région Sud, le festival marseillais des Z’inos modulaire, se rêve d’être la passerelle entre connaisseurs et curieux, musiciens et mélomanes ou utilisateurs de numérique voulant plonger dans les méandres de l’analogique, accompagné le temps d’un week-end par des acteurs majeurs de la musique modulaire tel que Laurent Perrier ou encore Fa Cesario. SORCIER UNIT Le Sorcier Unit est une aventure sonore qui aime se frayer un chemin aux confins d’un Jazz libertaire, d’un groove urbain et de quelques polyphonies imaginaires. Réunis autour du saxophoniste et compositeur Stéphane Lambert, les musiciens du Sorcier Unit sont invités à réaliser une forme de catharsis artistique dans une recherche d’équilibre entre écriture et improvisation, entre contrainte et liberté, entre douceur et colère, entre ironie légère et folie grave. Aussi ce projet musical mélange-t-il les timbres des cordes aux accents baroques avec les énergies des anches aux sonorités plus volcaniques ainsi que les sons de peaux et de carillons de fer assurés par une batterie vaisseau… + Vernissage Exposition ROUSKA ART [https://www.facebook.com/rouska.art.9/](https://www.facebook.com/rouska.art.9/) [https://rouska.fr](https://rouska.fr) Réservation : [reservation.ledaatomica@gmail.com](mailto:reservation.ledaatomica@gmail.com) Entrée (10 €)+ adhésion (3€) Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

