FESTIVAL Les Z’inos Modulaire Pour sa première édition dans la région Sud, le festival marseillais des Z’inos modulaire, se rêve d’être la passerelle entre connaisseurs et curieux, musiciens et mélomanes ou utilisateurs de numérique voulant plonger dans les méandres de l’analogique, accompagné le temps d’un week-end par des acteurs majeurs de la musique modulaire tel que Laurent Perrier ou encore Fa Cesario. Samedi 27 Novembre 21h PIED DE BICHE BATAILLE DU CLAIR ET DE L’OBSCUR, la nouvelle création du collectif Piedebiche, nous parle de la rencontre et de la tension entre nos parts sombres et lumineuses. Le rock sauvage et doux de Piedebiche mêle guitare électrique, machines et llutherie sauvage de Peache, aux textes et à la voix de Unn. Leurs morceaux dialoguent avec les créations visuelles de Doog Mac Hell et Philippe Berjuin. Piedebiche crée des formes musicales et artistiques hybrides mêlant poésie, chant et récit (performance, concert, spectacle, projection, installation, exposition) où texte, musique, photographie, vidéo, son et voix s’entrechoquent et s’interpellent pour interroger notre humanité ! Piedebiche c’est un collectif énergique empreint de poésie, qui revendique haut et fort son désir de changement. Une découverte musicale à la fois intense et originale. Bataille du Clair et de l’Obscur est un concert performance immersif. Ce spectacle mêle musique rock, chanson et poésie, narration, lutherie sauvage et arts visuels (projection photo et vidéo). Dans notre société, dans la nature, en chaque être humain, des forces lumineuses et obscures sont au travail et tissent notre manière d’être au monde. De ce rapport de forces, cette ambivalence, peut naître un dialogue fécond et faire émerger une complémentarité dans le rapport de chacun au monde et à soi-même. Construit autour et à partir du morceau Bataille du Clair et de l’Obscur, ce concert-performance explore cette tension entre Lumière et Obscurité, et entre le Mal et le Bien, au travers d’une large thématique : du texte féministe (Je suis) à la question de notre finitude (Entre pouce et index), en passant par la nécessaire contestation des vieux schémas pour créer de nouvelles façons d’être au monde (Soulèvement imminent) (…). Bataille du Clair et de l’Obscur, loin d’un monde régi par les machines et systèmes de pensées binaires, pose une question : celle de la complexité du vivant dont le fondement est de faire coexister les contraires. Ainsi ces deux forces dialoguent et se révèlent mutuellement. Cette œuvre suit le concert-performance “Soyez vigilants” dont les textes, la musique et la création visuelle immergeaient le spectateur dans un environnement urbain et sombre, rythmé par les messages de sécurité et les modes d’emploi. Unn : Chant Peache : Guitare, Chant + Vernissage Exposition ROUSKA ART [https://www.facebook.com/rouska.art.9/](https://www.facebook.com/rouska.art.9/) [https://rouska.fr](https://rouska.fr) Réservation : [reservation.ledaatomica@gmail.com](mailto:reservation.ledaatomica@gmail.com) Entrée (10 €)+ adhésion (3€) Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

10€ + adhésion 3€

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T23:00:00