FESTIVAL Les Z’inos Modulaire: FA CESARIO Leda Atomica Musique, 21 novembre 2021, Marseille.

FESTIVAL Les Z’inos Modulaire: FA CESARIO

Leda Atomica Musique, le dimanche 21 novembre à 18:00

Festival Les Z’inos Modulaire Pour sa première édition dans la région Sud, le festival marseillais des Z’inos modulaire, se rêve d’être la passerelle entre connaisseurs et curieux, musiciens et mélomanes ou utilisateurs de numérique voulant plonger dans les méandres de l’analogique, accompagné le temps d’un week-end par des acteurs majeurs de la musique modulaire tel que Laurent Perrier ou encore Fa Cesario. 14h : ATELIER MASTER CLASS animée par MODULISME MODULISME est la toute première plateforme dédiée à la promotion de la synthèse modulaire offrant interviews, infos, ressources sur le sujet… C’est aussi une émission radio et surtout un label proposant en écoute libre des heures de musiques par les ténors du genre. Ils viennent fêter avec nous leur deux ans d’activité. 18h : Concert – FA CESARIO (free jazz electronique) Fabrice Cesario (1973 , Fr.) est un artiste sonore, concepteur d’instruments, improvisateur et pédagogue. D’abord peintre et formé au piano classique, passé maître dans l’art du Circuit-Bending, il travaille aujourd’hui avec un système modulaire Cwejman. Il s’interresse de prés aux systèmes ouverts et introduit par le geste neguentropique et dans la création d’instrument ce qu’il nomme «l’erreur sensible», entendu comme «le moteur des possibles» . C’est ainsi qu’il crée des univers sonores en constante évolution. Selon lui, l’erreur est essentielle à la création de systèmes cohérents et différenciés permettant de sortir du continuum homogène propre à la modernité. Passionné de recherche, de science et de littérature, sa musique évoque en liens la poésie , la philosophie, la politique et expériences au quotidien. Concerts – Workshops – Conférences Il a ainsi collaboré avec différents artistes tels que : Christian Wolfart, Arno Paquotte, Michel Doneda, Zbigniev Karkowski, Evil Moisture, Erik Minkinnen (Sister Iodine), Antez, Barre Phillips, Davide Barbarino ,Chrys Cole et Norbert Stammberger (label GNU), etc. Il est également impliqué dans le domaine de la poésie avec Jean-Jacques Viton, Lilianne Giraudon, Arno Calleja , Didika Koeurpurs , Amélie Guyot ou encore Hubert Colas. Il travail actuellement avec Emmanuelle Grangier Compagnie P.A.S. (Production Artistique et scientifique) ainsi qu’avec le philosophe Ludovic Duhem Réservation : [reservation.ledaatomica@gmail.com](mailto:reservation.ledaatomica@gmail.com) Entrée (10 €)+ adhésion (3€) Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/)

10€ + adhésion 3€

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T21:00:00