FESTIVAL LES Z'ETANGS D'ART : SPECTACLE – LES PRÉMICES D'UN CHEVALIER

27 août 2022, Holving.

Stade rue du Stade Holving Moselle

2022-08-27 20:00:00 – 22:00:00

rue du Stade Stade

Holving

Moselle Atelier Nomade.

Caballeria, en espagnol, veut dire tout à la fois monture, cavalerie et chevalerie. C’est aussi le nom d’une troupe de cavaliers réunis sous la houlette de Loïc Verstraeten Sur scène, les cavaliers seront là pour « faire rêver les gens. Ce sera un spectacle médiéval fantastique où le cheval servira les acrobaties, la magie,

le retour à l’époque des chevaliers ».

Un spectacle à savourer pour conclure le festival … Atelier Nomade

rue du Stade Stade Holving

