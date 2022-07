FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – LÉON VEUT SAUVER LE MONDE

2022-07-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-16 21:30:00 21:30:00 Si Léon est toujours grognon c’est qu’il a encore de bonnes raisons.

La Terre se prend pour un radiateur et ses habitants humains ne font que des bêtises.

Pour faire face aux évènements il va devoir surmonter ses propres tourments ! C'est autour de l'irrationnel, du grotesque et du burlesque que se construit l'univers de la Compagnie Ni, sous l'impulsion de Jean-Nicolas Broyer, comédien circassien.

