FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – CHEVALIER SANS COEUR

FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – CHEVALIER SANS COEUR, 23 juillet 2022, . FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – CHEVALIER SANS COEUR



2022-07-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 21:00:00 Atelier Nomade.

A partir de 4 ans.

Le Chevalier revient d’une campagne en Italie où batailles et pillages se sont succédés. Le Chevalier y a perdu son cœur. Au hasard des chemins, il découvre le château de Nostalgie. Prisonnière du passé, Nostalgie vit au rythme de ses souvenirs. Elle laisse le Fou et Lola, la cuisinière, gérer les affaires du château. Après une série d’ intrigues et de farces en tout genre , Nostalgie retrouvera le coeur perdu du chevalier. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville