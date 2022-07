FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – CAPITAINE SPRÜTZ Neufgrange Neufgrange Catégories d’évènement: Moselle

Cour intérieure du Clos du Château rue Saint Joseph Neufgrange

2022-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-09 21:30:00 21:30:00

Moselle Neufgrange Compagnie Le Kafteur;

Le Capitaine Sprütz, c’est le seul héros de l’espace, sexe symbole de l’Alsace. C’est aussi l’unique employé de la NASA, la Nouvelle agence Spatiale Alsacienne.

Un personnage très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision désopilante du monde. Son regard décalé sur l’être humain et ses petits travers, vous donneront un point de vue cosmique et surtout comique, sur le quotidien.

Le Capitaine Sprütz est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite autour de la terre. Alors prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, ç’est comme un aller retour au 7ème ciel avec fous rires garantis.

A noter: le Capitaine Sprütz s’exprime en français mais avec un léger accent alsacien. Il est compréhensible par tous ! Cie le Kafteur

