FESTIVAL LES Z'ETANGS D'ART : CROQUES MORTS A L'OUEST Holving

Moselle

FESTIVAL LES Z'ETANGS D'ART : CROQUES MORTS A L'OUEST Holving, 25 juin 2021-25 juin 2021, Holving. 2021-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-25 21:45:00 21:45:00

Holving Moselle Holving Par la Compagnie du Clair Obscur.

“Dans les années 80 (1880), Louis de Funèbre et Marion Corbillard, croque morts de profession depuis quatre générations, décident de révolutionner leur activité en lançant “les services FUNéraires”. Parce que dans “funéraires” il y a “FUN” !” Un spectacle humoristique, (un peu) musical et (très) décalé, bien bien à l’ouest ! Par la Compagnie du Clair Obscur.

Catégories d'évènement: Holving, Moselle