FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CONCERT – ORKESTR’OMERTA, 30 juillet 2022, .

FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CONCERT – ORKESTR’OMERTA



2022-07-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-30 21:30:00 21:30:00

Concert l’Art ou l’Être.

ørkstr’ømerta propose un cocktail molotov cuivré, à base de rock garage, de reprises de chansons kitch, et d’humour décalé.

Ce groupuscule (dés-)organisé n’hésite pas à dégainer et à tirer ses notes acérées sur tout ce qui bouge : femmes, enfants, parents et grands-parents, en ville comme à la campagne. Venant visiblement d’une contrée située entre le Turkménistan et le Fouchnikistan, ils déboulent, cuivres, guitares électriques, percussions et mégaphone à la main, pour des hold-up musicaux.

Sous le flot étonnant de leur dialecte anglo-slave, on se rend compte que derrière chaque air, se cache une chanson que l’on connaît tous et sur laquelle on se prend à taper honteusement du pied …

Cie Orkestr’Omerta

dernière mise à jour : 2022-07-01 par