FESTIVAL LES Z'ETANGS D'ART : CONCERT – MANO SINTO Holving, 6 août 2022

Holving Moselle

2022-08-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-06 22:00:00 22:00:00

Les chansons françaises interprétées façon jazz manouche.

Trois excellents musiciens professionnels Hono Winterstein, Brady Winterstein et Pascal Masselon ont joué entre autres avec Birelli Lagrene et Thomas Dutronc. Hono Winterstein a enregistré en studio, pour des superstars françaises telles que Julien Clerc, Henry Salvadore et Line Renaud. De plus, il est musicien et acteur dans le film “DJANGO” avec Reda Kateb et Cécile de France !

Le chanteur Fabien Martin, qui pendant de nombreuses années a excellé dans les plus célèbres salles de concert, clubs et casinos de France et du Luxembourg, revient maintenant à ses sources et interprète les chansons françaises dans le style JAZZ MANOUCHE.

Ce nouveau style de musique, ce swing, vous prend les tripes, la tête et le cœur en quelques secondes.

