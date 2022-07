FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – PAPI SITTER Rémering-lès-Puttelange Rémering-lès-Puttelange Catégories d’évènement: Moselle

Rémering-lès-Puttelange

FESTIVAL LES Z'ETANGS D'ART : CINEMA DE PLEIN AIR – PAPI SITTER
Rémering-lès-Puttelange, 19 août 2022

33 rue de l'Etang
Camping Palais de Gaufrette
Rémering-lès-Puttelange
Moselle

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-19 22:30:00

Camping Palais de Gaufrette 33 rue de l’Etang

Rémering-lès-Puttelange

Moselle Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé Camping Palais de Gaufrette 33 rue de l’Etang Rémering-lès-Puttelange

