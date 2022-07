FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – LES TUCHE 4 Puttelange-aux-Lacs Puttelange-aux-Lacs Catégories d’évènement: Moselle

Puttelange-aux-Lacs

FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – LES TUCHE 4 Puttelange-aux-Lacs, 26 août 2022, Puttelange-aux-Lacs. FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – LES TUCHE 4

Puttelange-aux-Lacs Moselle SARREGUEMINES TOURISME

2022-08-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-26 22:30:00 22:30:00 Puttelange-aux-Lacs

Moselle Puttelange-aux-Lacs Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. benoit.henry40@sfr.fr +33 6 95 68 50 49 http://zetangsdart.fr/ *

Puttelange-aux-Lacs

dernière mise à jour : 2022-07-01 par SARREGUEMINES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Puttelange-aux-Lacs Autres Lieu Puttelange-aux-Lacs Adresse Puttelange-aux-Lacs Moselle SARREGUEMINES TOURISME Ville Puttelange-aux-Lacs lieuville Puttelange-aux-Lacs Departement Moselle

Puttelange-aux-Lacs Puttelange-aux-Lacs Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puttelange-aux-lacs/

FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – LES TUCHE 4 Puttelange-aux-Lacs 2022-08-26 was last modified: by FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – LES TUCHE 4 Puttelange-aux-Lacs Puttelange-aux-Lacs 26 août 2022 Puttelange-aux-Lacs Moselle SARREGUEMINES TOURISME

Puttelange-aux-Lacs Moselle