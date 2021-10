FESTIVAL LES Z’ECLECTIQUES : COLLECTION AUTOMNE Chemillé-en-Anjou, 13 novembre 2021, Chemillé-en-Anjou.

FESTIVAL LES Z’ECLECTIQUES : COLLECTION AUTOMNE 2021-11-13 19:00:00 – 2021-11-13 03:00:00 CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou

32.99 32.99 EUR On vous dévoile aujourd’hui la programmation complète de notre fête la plus folle : la Collection Automne “curieuse et populaire” ! Trois jours de festival entre Angers, Cholet et Chemillé mettant en avant tant des artistes forts et fédérateurs que des découvertes.

Voici la programmation pour la soirée du 13 novembre au Théâtre Foirail à Chemillé :

– Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko / c’est un évènement, Catherine Ringer vient nous chanter les tubes les plus connus des Rita Mitsouko. Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ce concert promet un grand moment joyeux et rassembleur.

-Hervé / Sans artifice, honnête, brut, plein de poésie, Hervé est un des artistes les plus captivants de la nouvelle scène pop française. Un coup de cœur en live.

-Altin Gûn / C’est l’ingénieuse alliance entre la musique traditionnelle turque, la pop urbaine et le rock psychédélique. Chacun de leur concert est un moment dansant et ensoleillé.

-Mais aussi : Acid Arab, Dombrance, Naâman, Sopico et de nombreux artistes.

Venez participer à la grande soirée de la collection automne du festival Les Z’Éclectiques au Théâtre Foirail à Chemillé !

contact@leszeclectiques.com +33 2 41 30 63 33 https://www.leszeclectiques.com/

