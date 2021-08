Festival les Z’Arpètes #2021 Le Cube, 27 août 2021, Villenave-d'Ornon.

Festival les Z’Arpètes #2021

du vendredi 27 août au dimanche 29 août à Le Cube

C’est après plus d’un an de flou, d’attente et de trépignement que nous vous invitons à retrouver le Lézard pour une édition qui, quoi qu’un peu spéciale, s’annonce riche en émotions ! —————————————————————————————————————————————————————————————- ### Au programme de ces deux soirs, une foulée d’artistes pour les petits et les grands, de l’art de rue et des concerts comme on aime dans l’éclectisme et la joie propre aux Z’Arpètes ! **PROGRAMMATION** * **Vendredi :** Cheeko // Volodia // Almä Mango Les Pères Siffleurs So Calypso Jeremy Malodj’ DJ Milvich Le Colport’Oeuvre * **Samedi :** The Hyènes Les Gestibulles Waagal & Daitoha Les Petits Fils de Jeanine Les Dolphin Apocalypse Gérard Naque Le Colport’Oeuvre Et d’autres à venir … (Suspense !)

Pour tous

Festival des Arts du Dedans

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T00:00:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T00:00:00 2021-08-29T02:00:00