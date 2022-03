Festival Les Yeux Ouverts Le Havre, 30 mars 2022, Le Havre.

Festival Les Yeux Ouverts Le Havre

2022-03-30 – 2022-04-05

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Havre de Cinéma a le plaisir de vous présenter le programme de son 4ème Festival jeune public Les yeux ouverts : 5 jours de découvertes cinématographiques dans de belle salles de cinéma. La présentation en leur présence des films réalisés par les enfants, trois ciné-concerts, trois ateliers ludiques, une belle programmation filmique dont deux films en avant-première nationale, une compétition de courts-métrages… Et la présence chaleureuse de la marraine Cécile Corbel : harpiste, chanteuse et compositrice, deux fois disque d’or. Elle a aussi composé la musique du film du Studio Ghibli, “Arriety : le petit monde des chapardeurs”. Les Yeux Ouverts est une manifestation unique dans la région qui s’appuie sur un travail d’éducation à l’image mené toute l’année par l’association Havre de Cinéma. Cette formation du regard, cet apprentissage de l’écoute, sont menés par des professionnels de la région, avec des enseignants passionnés, pour le plus grand plaisir des enfants.

Les lieux du festival :

– Le Studio au Havre,

– Les Arts à Montivilliers,

– Le Sirius au Havre.

Festival Les Yeux Ouverts, du 30 mars au 5 avril – Tout public, à partir de 4 ans.

https://www.havredecinema.fr/festival-les-yeux-ouverts

Le Havre

