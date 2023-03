Festival les Yeux dans l’eau Ecosite du Val de Drôme Eurre Catégories d’Évènement: Drôme

Eurre

Festival les Yeux dans l'eau Ecosite du Val de Drôme, 24 mars 2023, Eurre

2023-03-24 – 2023-03-26

Ecosite du Val de Drôme

Eurre

Drôme EUR Le thème de cette 4ème édition : Rivières, de la poésie à l’action.

Documentaires, fictions, courts métrages jeunesse, bien sûr enrichis de rencontres avec des expert.es de haut vol organisation@festival-lesyeuxdansleau.fr https://www.festival-lesyeuxdansleau.fr/fr/contact Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus Eurre

