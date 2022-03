FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE – CONCERT EKHO Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE – CONCERT EKHO Villeneuve-lès-Maguelone, 20 mars 2022, Villeneuve-lès-Maguelone. FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE – CONCERT EKHO Villeneuve-lès-Maguelone

2022-03-20 – 2022-03-20

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault 15 20 EUR Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone avec le concert d’EKHO le 20 mars à 17h00 à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone ! Êkhô chœur de chambre vous invite à venir découvrir un programme entièrement a cappella, autour des chefs-d’œuvre de la musique vocale des 20e et 21e siècles. Venez écouter Jenkins, Aboulker, Gjeilo, ou encore Sandström, et savourer un arrangement unique de “L’Hiver” d’Antonio Vivaldi.

A la veille du printemps, un moment de rencontre chaleureuse avec les artistes d’Êkhô. La Cathédrale de Maguelone accueille depuis 2009, chaque année en automne-hiver, le Festival des Voix de Maguelone. Ce festival est centré autour du chant et du chant choral en particulier. Il s’est installé dans le paysage musical et culturel de l’Agglomération de Montpellier. Le caractère volontairement éclectique du festival permet à chacun de trouver son bonheur musical. Les Compagnons de Maguelone, qui en sont les organisateurs, souhaitent faire partager à tous les publics une palette de musiques vocales venant d’horizons très variés. Les concerts se succèdent dans la Cathédrale à l’acoustique unique grâce à ses volumes architecturaux et à la présence dans la nef de vases acoustiques remarquables. L’Association les Compagnons de Maguelone s’est impliquée pleinement dans l’organisation de ces évènements musicaux qui sont un prolongement et un enrichissement de leur action sociale et culturelle. Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone avec le concert d’EKHO le 20 mars à 17h00 à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone ! contact@compagnons-de-maguelone.org +33 4 67 50 63 63 https://www.boutique-maguelone.com/13-billetterie Ne manquez pas le Festival les Voix de Maguelone avec le concert d’EKHO le 20 mars à 17h00 à la Cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone ! Êkhô chœur de chambre vous invite à venir découvrir un programme entièrement a cappella, autour des chefs-d’œuvre de la musique vocale des 20e et 21e siècles. Venez écouter Jenkins, Aboulker, Gjeilo, ou encore Sandström, et savourer un arrangement unique de “L’Hiver” d’Antonio Vivaldi.

A la veille du printemps, un moment de rencontre chaleureuse avec les artistes d’Êkhô. La Cathédrale de Maguelone accueille depuis 2009, chaque année en automne-hiver, le Festival des Voix de Maguelone. Ce festival est centré autour du chant et du chant choral en particulier. Il s’est installé dans le paysage musical et culturel de l’Agglomération de Montpellier. Le caractère volontairement éclectique du festival permet à chacun de trouver son bonheur musical. Les Compagnons de Maguelone, qui en sont les organisateurs, souhaitent faire partager à tous les publics une palette de musiques vocales venant d’horizons très variés. Les concerts se succèdent dans la Cathédrale à l’acoustique unique grâce à ses volumes architecturaux et à la présence dans la nef de vases acoustiques remarquables. L’Association les Compagnons de Maguelone s’est impliquée pleinement dans l’organisation de ces évènements musicaux qui sont un prolongement et un enrichissement de leur action sociale et culturelle. Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Villeneuve-lès-Maguelone Adresse Ville Villeneuve-lès-Maguelone lieuville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone/

FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE – CONCERT EKHO Villeneuve-lès-Maguelone 2022-03-20 was last modified: by FESTIVAL LES VOIX DE MAGUELONE – CONCERT EKHO Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 20 mars 2022 Hérault Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault