Calvados Les Virevoltés reviennent pour la 31ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui venez vous divertir avec le spectacle aérien fixe « La brigade de Dépollution » proposé par la compagnie Les sanglés:

Trois ouvriers complètement sanglés, spécialistes de l’environnement, débarquent de leur laboratoire ambulant. En prélevant des échantillons d’air pollué, ils crapahutent et s’envolent, tentant d’éviter l’intoxication générale. Si vous aussi , vous avez de sérieux problèmes de pollution par chez vous, n’hésitez pas à faire appel à la brigade…

