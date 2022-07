Festival Les Virevoltés : Séance de ciné vélo en plein air pour voir le film d’animation « Les Boxtrolls » à Vire, 10 juillet 2022, .

Festival Les Virevoltés : Séance de ciné vélo en plein air pour voir le film d’animation « Les Boxtrolls » à Vire



2022-07-10 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-10

Les Virevoltés reviennent pour la 31ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui venez vous divertir avec la séance de ciné vélo en plein air pour voir le film d’animation « Les Boxtrolls »:

Les Boxtrolls effraient la ville huppée de Cheesebridge alors que ce ne sont que d’inoffensifs bricoleurs, cette ville de l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme des ses rues pavées se cachent une communauté souterraine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces.

Tout public.

