Festival Les Virevoltés : jonglerie « Inbox » à Vire Vire Normandie, 10 juillet 2022, Vire Normandie.

Festival Les Virevoltés : jonglerie « Inbox » à Vire

Jardin de la Médiathèque Vire Vire Normandie Calvados Vire Jardin de la Médiathèque

2022-07-10 20:30:00 – 2022-07-10

Vire Jardin de la Médiathèque

Vire Normandie

Calvados

Les Virevoltés reviennent pour la 31ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui venez vous divertir avec l’atelier de jonglerie « Inbox » proposé par la compagnie Soralino:

Inbox est la première création de Soralino. Une illustration domestique du mythe de Sisyphe1, où deux types en imper – le petit habillé trop grand et le grand habillé trop petit – jouent du carton (un gros parallélépipède, c’est coton à manier), les balancent et les empilent, toujours au bord de la catastrophe…

Caio Sorana et Clément Malin font et défont leurs cartons. Empilent et désempilent, jouent l’équilibre et le déséquilibre.

Déménageurs de l’absurde, magasiniers de l’inutile, ils atteignent des sommets dans l’art de vous convaincre que l’objet, jamais, ne dominera l’Homme…

Tout public.

contact@lesvirevoltes.org https://lesvirevoltes.org/

