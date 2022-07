Festival Les Virevoltés : duo circassien sur tabourets « Bankal » à Vire, 12 juillet 2022, .

Festival Les Virevoltés : duo circassien sur tabourets « Bankal » à Vire



2022-07-12 18:30:00 – 2022-07-12

Les Virevoltés reviennent pour la 31ème édition de leur festival de spectacles de rue !

Aujourd’hui venez vous divertir avec le duo circassien sur tabourets « Bankal » proposé par la compagnie Puéril Puéril:

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais qui n’en ont qu’un – de monocycle. Sans compter les tabourets. Parce que ces deux acrobates sont dans la construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile et si grisante limite entre la prise de risque et la chute. Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Et ça tient ? Bien sûr… Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours pas ce que vous allez voir, que tout cela vous parait

puéril. Venez prendre le premier risque, on fera le reste

Tout public.

