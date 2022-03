Festival Les Vieilles Pédales Chartres, 14 mai 2022, Chartres.

Festival Les Vieilles Pédales Chartres

2022-05-14 – 2022-05-15

Chartres Eure-et-Loir Chartres

Au programme : des balades, des ateliers réparation, des expos, des concerts, une course, un salon vintage, une brocante vélos… De 25 à 44 km : trois itinéraires pour découvrir la richesse et la beauté du patrimoine de Chartres et de ses alentours. Sur les parcours, profitez des étapes pour déguster les produits de nos producteurs locaux. À deux pas et avec une vue incroyable sur la Cathédrale de Chartres, bienvenue au village où vous attendent expositions de cycles de collection, parades costumées à bicyclette, brocante de vélos et de pièces détachées, ventes d’accessoires et de vêtements rétro mais aussi des ateliers réparation de vélos, initiation à la conduite et remise en selle, concours d’élégance, pin-up, tatoueurs, BMX… Tout au long du week-end, groupes et DJ se succèderont !

“Les Vieilles Pédales” réunit à la fois les passionnés de bicyclette, les mordus du vintage, les amateurs du patrimoine local et de produits du terroir. Le tout dans une ambiance festive et musicale délicieusement rétro.

lesvieillespedales@gmail.com https://www.lesvieillespedales.com/

