Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains, 29 avril 2022, Mers-les-Bains.

Festival Les Vents de Mers Mers-les-Bains

2022-04-29 – 2022-05-01

Mers-les-Bains Somme

3 jours consacrés aux instruments à vents.

Orchestré par l’Harmonie Municipale et le service culturel.

Scène couverte – Bar du vendredi au dimanche et restauration samedi et dimanche sur place.

3 jours consacrés aux instruments à vents.

Orchestré par l’Harmonie Municipale et le service culturel.

Scène couverte – Bar du vendredi au dimanche et restauration samedi et dimanche sur place.

magali.dufrien@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 20 79

3 jours consacrés aux instruments à vents.

Orchestré par l’Harmonie Municipale et le service culturel.

Scène couverte – Bar du vendredi au dimanche et restauration samedi et dimanche sur place.

©Pixabay 18022022

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-18 par