Festival Les Vagamondes, 17 mars 2023, Mulhouse .

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

2023-03-17 – 2023-03-31

EUR Le Festival Les Vagamondes est un festival sans frontières avec un beau programme : rencontres, dialogues, expositions, spectacles …

Programme 2023 :

– Vendredi 17 mars : ouverture du festival : Concert de Jeanne Added et des performeurs Vikken et Franky Gogo du Vatican Soundsystem (21h) et DJ set avec Claude-Emmanuelle Gajan-Maull (à partir de minuit) / The Bacchae (théâtre, musique et danse – 19h)

– A partir du 17 mars : Trans(e)galactique (exposition)

– Samedi 18 mars : spectacle Cosmos (cabaret – 21h) / The Bacchae (théâtre, musique et danse – 19h)

– Dimanche 19 mars : Casa Susanna (film – 17h)

– Lundi 20 mars : Toute la beauté et le sang versé (film documentaire – 20h)

– Mardi 21 mars : Les Furtifs (théâtre musical – 20h)

– Samedi 25 mars : “L’après-midi d’un foehn” (manipulation de matières – 15h) / Vortex (manipulation de matières – 19h)

– Mercredi 22 mars : Libre Arbitre (théâtre – 20h)

– Mardi 28 mars : Hen (marionnettes – 20h)

– Mercredi 29 mars : Natural Drama (spectacle de danse – 20h)

– Jeudi 30 mars et vendredi 31 mars : Roméo et Juliette suite (spectacle de danse – 20h) / Embuscade (performance musicale et visuelle – 19h)

Le Cabaret de l’Espace : concert / 15 mars à 20h30

