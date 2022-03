Festival Les Vagamondes Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Festival Les Vagamondes est un festival sans frontières avec un beau programme : rencontres, dialogues, expositions, spectacles … Programme 2022 : – Le Cabaret de l'Espace : concert / 15 mars à 20h30 – Smith : exposition / du 15 mars au 7 mai – La dernière nuit du monde : théâtre (dès 12 ans) / 18 mars à 20h30 – Pour autrui : théâtre (dès 14 ans) / 22 mars à 20h et 23 mars à 20h – Impulso (à la Coupole à St Louis – dès 12 ans) / 23 mars à 20h30 (aller-retour en bus depuis La Filature à 19h30 avec un supplément de 5 € sur réservation) – Angélique Kidjo : concert en partenariat avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse / 26 mars 2022 à 20h

