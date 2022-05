Festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: Lot

2022-06-04 19:00:00 – 2022-06-04

Saint-Cirq-Lapopie Lot Saint-Cirq-Lapopie Samedi 4 juin – Concert dans l’église de Saint-Cirq-Lapopie.

Plusieurs dizaines d’artistes, majoritairement installés en Occitanie y participent avec cette année encore, des créations originales. +33 5 65 31 31 31 ©Image-Cahors-Valle-du-Lot

