FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman » Canet-de-Salars Canet-de-Salars Catégories d’évènement: 12290

Canet-de-Salars

FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman » Canet-de-Salars, 14 août 2022, Canet-de-Salars. FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman » Canet-de-Salars

2022-08-14 – 2022-08-14

12290 Canet-de-Salars EUR Tradition séfarade en hébreu et en ladino Naïma Chemoul explore ses origines, celles des femmes séfarades. Elle chante en Hébreu le répertoire liturgique séfarade , répertoire traditionnellement réservé aux hommes. Renouvelant la tradition, elle apporte sa voix de femme à ces poèmes mystiques de l’âge d’or de la poésie médiévale hébraïque andalouse. « Dans un florilège de romances séfarades en ladino Sandra Hurtado-Ròs recrée les liens indispensables entre ces cultures et offre un grand moment de partage. Sandra enflamme les chants séfarades. Avec sa passion intense pour la mélodie, elle nous offre dans la clarté diaphane de son timbre de voix le chant profond de son Andalousie natale.» Naïma Chemoul et Sandra Hurtado-Ròs : chant André Rochard et Thierry di Filippo : oud, guiterne, guitare, vièle 17h En l’église: « Voix de femmes Séfarades ». Tradition séfarade en hébreu et en ladino. Dans le cadre du festival « Les Troubadours chantent l’Art Roman ». Tradition séfarade en hébreu et en ladino Naïma Chemoul explore ses origines, celles des femmes séfarades. Elle chante en Hébreu le répertoire liturgique séfarade , répertoire traditionnellement réservé aux hommes. Renouvelant la tradition, elle apporte sa voix de femme à ces poèmes mystiques de l’âge d’or de la poésie médiévale hébraïque andalouse. « Dans un florilège de romances séfarades en ladino Sandra Hurtado-Ròs recrée les liens indispensables entre ces cultures et offre un grand moment de partage. Sandra enflamme les chants séfarades. Avec sa passion intense pour la mélodie, elle nous offre dans la clarté diaphane de son timbre de voix le chant profond de son Andalousie natale.» Naïma Chemoul et Sandra Hurtado-Ròs : chant André Rochard et Thierry di Filippo : oud, guiterne, guitare, vièle Canet-de-Salars

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: 12290, Canet-de-Salars Autres Lieu Canet-de-Salars Adresse Ville Canet-de-Salars lieuville Canet-de-Salars

FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman » Canet-de-Salars 2022-08-14 was last modified: by FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman » Canet-de-Salars Canet-de-Salars 14 août 2022

Canet-de-Salars