FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman », 15 juillet 2022, .

FESTIVAL « les Troubadours chantent l’Art Roman »



2022-07-15 – 2022-07-15

EUR Gharbaïn signifie littéralement « les deux ouest ».

C’est d’abord le sens du mot Maghreb qui désigne le Maroc comme le pays le plus à l’ouest du continent africain. Par analogie, on lui juxtapose un second « ouest » : l’Andalousie musulmane du Moyen-âge où le fameux Ziryab fonda les 24 noubas de la musique classique andalouse.

Gharbaïn, c’est aussi un chassé croisé entre la ville de Fès et Narbonne. Dans la première, Fès, Thomas y est né et Abdalatef et Nordine y ont leurs origines ; dans la seconde, Narbonne, Abdalatef et Nordine y sont nés et Thomas y a des attaches familiales.

Il est amusant de penser que cette ville de Narbonne a été gouvernée par les arabes Omeyyades au VIIIième siècle pendant 40 ans!

17h En l’église du Poujol de Camboulas. Ensemble « Gharbaïn » chants et musiques Andalouses. Dans le cadre du festival « Les Troubadours chantent l’Art Roman »

Gharbaïn signifie littéralement « les deux ouest ».

C’est d’abord le sens du mot Maghreb qui désigne le Maroc comme le pays le plus à l’ouest du continent africain. Par analogie, on lui juxtapose un second « ouest » : l’Andalousie musulmane du Moyen-âge où le fameux Ziryab fonda les 24 noubas de la musique classique andalouse.

Gharbaïn, c’est aussi un chassé croisé entre la ville de Fès et Narbonne. Dans la première, Fès, Thomas y est né et Abdalatef et Nordine y ont leurs origines ; dans la seconde, Narbonne, Abdalatef et Nordine y sont nés et Thomas y a des attaches familiales.

Il est amusant de penser que cette ville de Narbonne a été gouvernée par les arabes Omeyyades au VIIIième siècle pendant 40 ans!

OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

dernière mise à jour : 2022-06-28 par