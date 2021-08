Festival Les TroPikantes #4 – (Dé)Construire Demain Jardin d’Agronomie tropicale de Paris, 17 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 10h à 1h

payant

Festival étudiant, critique, culturel et festif, “Les TroPikantes” reviennent pour une nouvelle édition endiablée et toujours plus piquante le 17 septembre de 10h à 1h du matin dans le célèbre jardin d’agronomie tropicale de Paris. Échanger, débattre mais aussi jouer, danser,s’amuser… c’est tout ça, l’essence des TroPikantes !

(Dé)Construire demain

Pourquoi ce thème ? Discuter, analyser et réfléchir aux défis qui se posent face à notre manière de vivre-ensemble, de faire société et d’habiter le monde suppose de questionner nos idées reçues, stéréotypes et préjugés. Nous avons envie d’imaginer des horizons plus optimistes et de penser un monde plus juste et soutenable, où chacun.e peut apporter sa contribution.

Programmation culturelle : ateliers participatifs et créatifs, expositions photos, performance architecturale, stand de tatouages, yoga, danse, … il y en a pour tous les âges et toutes les envies !

Programmation musicale : deux scènes pour séduire toutes les oreilles et faire danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit.

Programmation critique : cycle de conférences et projections de courts métrages pour déconstruire nos préjugés et penser les enjeux de demain.

Village associatif & ESS : un grand village associatif pour découvrir les acteurs de la solidarité et du développement d’aujourd’hui.

Et bien sûr, de nombreux stands food (végé/vegan friendly) & drinks pour ravir les papilles !

La programmation détaillée est à découvrir sur les réseaux sociaux et le site web du festival.

Événements -> Festival / Cycle

Jardin d’Agronomie tropicale de Paris 45 avenue de la Belle Gabrielle Paris 75012

1 : Château de Vincennes (2299m) 1 : Bérault (3010m) A : Nogent-sur-Marne



Contact :Association Etudes et Développement (AED) 0750448871 aed.iedes@gmail.com https://lestropikantes.com https://www.facebook.com/TroPikantes 0750448871 lestropikantes@gmail.com

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Queer Lgbt;Solidaire;Gourmand;Musique;Expos;Plein air;En famille

Date complète :

2021-09-17T10:00:00+02:00_2021-09-18T01:00:00+02:00

Illustration Facebook