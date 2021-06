Bordeaux Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Festival Les Tropicales Archives Bordeaux Métropole Bordeaux

Un événement qui ouvre la Saison culturelle « Ressources » le 1er juillet À cette occasion, l’évènement Les Tropicales aura l’honneur d’accueillir, le 1er juillet, à 20h, **un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux** qui nous interprètetera une sélection de musiques de films cultes. Nous aurons également le plaisir de découvrir à 22h, le court-métrage « La Rive Oubliée » de Lucas Bacle, qui suit l’épopée absurde d’un reporter à la découverte de la mystérieuse rive droite, en présence de l’équipe du film. **Des séances de cinéma cultes en plein-air** Au programme, pas de tapis rouge ni de compétition, mais des films cultes dans le partage et la bonne humeur. Le public aura l’occasion d’assister à ces projections en plein air les 2 et 3 juillet à partir de 22h30 jusqu’à 00h30.

