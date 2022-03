Festival Les Trois Chaises: Brintzig – Quatuor de musique Tzigane Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Festival Les Trois Chaises: Brintzig – Quatuor de musique Tzigane Allègre, 6 août 2022, Allègre. Festival Les Trois Chaises: Brintzig – Quatuor de musique Tzigane le bourg église St. Martin Allègre

2022-08-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-06 le bourg église St. Martin

Allègre Haute-Loire Aurélie Chenille: violon

Davy Sladek : saxophone, & clarinette

Sébastien Amblard: Cobtrebasse

François Brunel : guitare le bourg église St. Martin Allègre

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse le bourg église St. Martin Ville Allègre lieuville le bourg église St. Martin Allègre Departement Haute-Loire

Allègre Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Festival Les Trois Chaises: Brintzig – Quatuor de musique Tzigane Allègre 2022-08-06 was last modified: by Festival Les Trois Chaises: Brintzig – Quatuor de musique Tzigane Allègre Allègre 6 août 2022 Allègre Haute-Loire

Allègre Haute-Loire