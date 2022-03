Festival Les Traversées Bruère-Allichamps, 18 juin 2022, Bruère-Allichamps.

Festival Les Traversées Bruère-Allichamps

2022-06-18 – 2022-07-16

Bruère-Allichamps Cher

19 EUR L’abbaye réchauffée aux rayons du soleil, l’accueil de l’équipe aux petits soins, le son apaisant des pas dans les jardins tout neufs et pour finir, les riches heures de la musique offertes par des talents d’exception, voilà encore le beau et le précieux qui se retrouvent au rendez-vous des Traversées de l’été 2022. Invités à cette édition, des musiciens qui dessinent de nouvelles cartes, sans frontières ni sentinelles, où la musique ancienne, le jazz, la modernité et les musiques traditionnelles s’échangent le meilleur de leur histoire et de leur savoir.

Avec Louise Jallu Quartet, Michel Godard, Airelle Besson, A Filetta etAbdullah Miniawy, Andy Emler, Loco cello, Les Traversées baroques, le Trio Silences, Supersonus, Le Tenebrae Choir, Pascal Contet, la Cie Rassegna, Canticum Novum…

Les Traversées, 15 concerts du 18 juin au 16 juillet

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/au-programme/les-evenements/rendez-vous-artistiques/festival-les-traversees/

