Cinéma L’Autan, le dimanche 10 octobre à 15:30

### Résumé En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! ### Bande annonce [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html) Un film de Tomm Moore & Ross Stewart Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T15:30:00 2021-10-10T17:00:00

