Festival Les toons débarquent ! Cinéma L'Autan, 6 octobre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Festival Les toons débarquent !

du mercredi 6 octobre au mardi 26 octobre à Cinéma L’Autan

Grandir c’est chouette ! ———————— * mercredi 6 octobre à 16h ### À partir de 4 ans Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592677&cfilm=293569.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592677&cfilm=293569.html) Zébulon le dragon et les médecins volants —————————————– * mercredi 13 octobre à 16h ### À partir de 4 ans Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure ! Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593793&cfilm=291791.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593793&cfilm=291791.html) La vie de château —————– * mercredi 20 octobre à 16h * samedi 23 octobre à 16h **À partir de 7 ans** Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592181&cfilm=284789.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592181&cfilm=284789.html) Pil — * mardi 26 octobre à 14h30 **À** partir de 6 ans Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593124&cfilm=280964.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593124&cfilm=280964.html)

Jeune public

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



