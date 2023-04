Combo Chimbita Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique, 15 juillet 2023, Arles.

Combo Chimbita Samedi 15 juillet, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 20€ / réduit : 15€

Ce combo newyorkais produit une musique aussi intrigante que captivante, totalement inclassable ! Bien sûr en toile de fond on retrouve la cumbia ou des rythmes afro-latins mais aussi : une guitare nimbée d’échos fantomatiques, un synthé psyché, une batterie remuante, des reverb’ et surtout une voix. Puissamment habité par l’esprit des ancêtres, le vibrato est percutant… quelque part entre chant lyrique et métal.

Mené par Carolina Olivares formée également aux traditions vocales de Colombie et de la côte Pacifique, ce combo insoumis se fait l’écho des luttes sociales – des Black Lives Matter aux récentes protestations en Colombie – dénonce le racisme systémique et les positions totalitaires, met en lumière les personnes minorisées avec une vitalité pleine de sagesse ancestrale, d’amour et d’optimisme. Bref, c’est à ne pas manquer !

Concert organisé dans le cadre de la 28e édition du festival Les Suds, à Arles. Ils partagent ici la sène avec Son Rompe Pera et Parranda La Cruz.

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T21:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

cumbia Porto-Rico

© Camila Falquez