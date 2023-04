Parranda La Cruz Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique, 15 juillet 2023, Arles.

Parranda La Cruz Samedi 15 juillet, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 20 € / réduit : 15€

Entre le Venezuela et l’île de la Réunion ? Lyon ! Dans un déluge de polyphonies et polyrythmies, preuve vous en sera donnée. Syncrétisant leurs héritages et leurs connaissances, ces Troubadours du Monde donnent à entendre une musique du voyage : primitive et insolite, extatique et magique… Entre les quitiplás, cumacos ou autres tambours afro-vénézuéliens et les kayambs, roulers du maloya jaillissent de puissantes voix incantatoires qui résonnent d’Afriques. Tout autant sortis de kabars réunionnais que des parrandas du Barlovento, région du nord du Venezuela empreinte des airs des peuples esclavisés sur la Route du cacao, leurs chants de louanges et de fêtes rurales possèdent la force du vent, la puissance de l’eau, les énergies de la terre et du ciel !

Concert organisé dans le cadre de la 28e édition du festival Les Suds, à Arles. Ils partagent ici la sène avec Son Rompe Pera et le Combo Chimita.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-parranda-la-cruz »}] [{« link »: « https://www.suds-arles.com/ »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/cumbia-son-rompe-pera »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/cumbia-combo-chimbita »}] Magnifiquement restauré, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s’installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T21:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

2023-07-15T21:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

afro-vénézuelien La Réunion

© Anne Laure Etienne