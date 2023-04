Tri SR9 avec Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké… Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique, 14 juillet 2023, Arles.

Tri SR9 avec Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké… Vendredi 14 juillet, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 34€ / réduit : 25€ / carré réservé : 39€

Rencontre inédite entre un trio de formation classique et quatre belles voix de la scène française. Square Root Nine (soit racine carrée de neuf) est un trio de musiciens qui peuvent aussi bien jouer avec les marimbas, des mâchoires d’âne, des verres d’eau, des gongs chinois et tout un instrumentarium inventé. De cette réunion entre chercheurs de sons capables du mieux (avec Clément Ducol aux arrangements) est née une expérience originale de relecture des grands hits de la pop music. De Rosalía à Rihanna en passant par Pharell Williams ou Lana del Rey, s’ouvrent des chemins de traverses absolument inouïs.

Ils relèvent ensemble le défi de passer ces airs familiers au prisme de leur orchestre organique, 100% acoustique. Autant dire que cette pop song made in France signe un grand art de la reprise !

Concert organisé dans le cadre de la 28e édition du festival Les Suds, à Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:30:00+02:00 – 2023-07-14T21:00:00+02:00

percussion trio

© Paul Bourdrel